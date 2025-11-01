Voznica pri Pivki zapeljala v potok, vozilo na strehi tudi pri Štanjelu

V petek ob 8. uri so bili koprski policisti obveščeni, da je pri Štanjelu v jarku vozilo na strehi, ob njem pa ni nikogar. Na vozilu sta bili nameščeni različni registrski tablici z goriškega območja.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznik vozil iz smeri naselja Goče proti Kobdilju. Pri odcepu za naselje Erzelj je zapeljal čez nasprotno smerno vozišče na brežino, nato pa izgubil oblast nad vozilom. Zaneslo ga je na levo, kjer je trčil v betonski jašek in se prevrnil na levo zunaj vozišča.

Policisti so ugotovili tudi, da je avtomobil vozil 48-letnik iz Ajdovščine, ki so ga našli v bližini. Vozilo so zasegli, saj omenjeni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Hitri test za droge je bil pozitiven na amfetamine, strokovni pregled je odklonil. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog.

Za eno registrsko tablico se je izkazalo, da je zabeležena kot ukradena, zato policisti obravnavajo še sum storitve kaznivega dejanja zatajitve.