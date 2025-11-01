Svetli način
Črna kronika

Voznica pri Pivki zapeljala v potok, vozilo na strehi tudi pri Štanjelu

Štanjel, 01. 11. 2025 10.28 | Posodobljeno pred eno minuto

Koprski policisti so bili obveščeni, da je pri Štanjelu v jarku vozilo na strehi, ob njem pa ni nikogar. Izkazalo se je, da je voznik zapeljal čez nasprotno vozišče na brežino, nato pa izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Policisti so izsledili voznika, ki nima vozniškega dovoljenja, bil je pozitiven na hitrem testu za droge. 64-letna voznica, ki je peljala od Pivke proti Ribnici, pa je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in pristala na strehi v potoku.

V petek ob 8. uri so bili koprski policisti obveščeni, da je pri Štanjelu v jarku vozilo na strehi, ob njem pa ni nikogar. Na vozilu sta bili nameščeni različni registrski tablici z goriškega območja. 

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznik vozil iz smeri naselja Goče proti Kobdilju. Pri odcepu za naselje Erzelj je zapeljal čez nasprotno smerno vozišče na brežino, nato pa izgubil oblast nad vozilom. Zaneslo ga je na levo, kjer je trčil v betonski jašek in se prevrnil na levo zunaj vozišča. 

Policisti so ugotovili tudi, da je avtomobil vozil 48-letnik iz Ajdovščine, ki so ga našli v bližini. Vozilo so zasegli, saj omenjeni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Hitri test za droge je bil pozitiven na amfetamine, strokovni pregled je odklonil. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog. 

Za eno registrsko tablico se je izkazalo, da je zabeležena kot ukradena, zato policisti obravnavajo še sum storitve kaznivega dejanja zatajitve.

Pri Pivki voznica zapeljala v potok

Istega dne ob 10.17 so policisti dobili prijavo, da je na cesti Pivka–Ribnica (pri Mrzleku) voznica osebnega avtomobila zapeljala z vozišča v strugo potoka. 

64-letna voznica je peljala od Pivke proti Ribnici, kjer jo je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zaneslo v levo, nakar je z vozilom zdrsnila pod raven vozišča in pristala na strehi v potoku. Pri tem se je lažje poškodovala. Gasilci so vozilo potegnili iz potoka, policisti pa so voznici izdali plačilni nalog.

