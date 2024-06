Vozilo pristalo na strehi, voznik in sopotnika huje poškodovani

46-letni voznik je v nedeljo zgodaj zjutraj vozil po regionalni cesti iz Trebižanov proti naselju Manče. Pri križišču za vas Goče, kjer vozišče poteka po klancu navzgor v desni nepregledni ovinek, je njegovo vozilo zaradi neprilagojene hitrosti začelo zanašati na nasprotno smerno vozišče. Z bočnim delom je vozilo najprej trčilo v travnato brežino, po trku ga je odbilo naprej, nato je ponovno trčilo v brežino in se prevrnilo na streho.

Voznik in oba sopotnika, stara 45 in 47 let, so v nesreči utrpeli hude telesne poškodbe. Na kraju so jih oskrbeli reševalci in jih prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Zoper voznika so odredili strokovni pregled.

Novogoriški prometni policisti okoliščine prometne nesreče preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.