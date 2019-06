Vozilo zapeljalo po klancu navzdol in moškega stisnilo ob traktor

Po ugotovitvah policistov je mlajši voznik parkiral osebno vozilo na klančini poleg ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in zapustil vozilo. Ker ni potegnil ročne zavore, je vozilo ob 20.39 nenadzorovano vzratno zapeljalo po asfaltirani klančini navzdol proti skupini ljudi stoječih na parkirišču ob drugi stanovanjski hiši. Vozilo je pri tem 62-letnega moškega oplazilo in je v trčenju utrpel lahko telesno poškodbo, 67–letnega moškega pa je osebno vozilo stisnilo ob parkiran kmetijski traktor.

V torek se je v naselju Col na nekategorizirani javni površini zgodila nenavadna prometna nesreča. V nesreči sta se poškodovala 62-letnik in 67-letnik, ki je kasneje v bolnišnici umrl. Kot so zapisali novogoriški policisti se je zgodila, ker je 24-letni voznik zapustil vozilo, brez da bi ukrenil vse potrebno, da se vozilo ne bi moglo premakniti.

Hudo poškodovanega moškega so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Ajdovščina, pomagali pa so tudi gasilci iz Gorsko reševalnega centra Ajdovščina. Odpeljali so ga na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, ponoči pa je 67-letnik umrl.

Policija je o nesreči obvestila pristojne pravosodne organe, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede vseh okoliščin tragične nesreče in bodo po zaključku preiskave 24-letnega moškega kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Za posledicami prometnih nesreč je v letošnjem letu na Severnem Primorskem umrlo 10 oseb, so še dodali policisti.