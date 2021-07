Vozilo se je prevrnilo na streho, ena oseba umrla

Ob 1.12 se je v naselju Zgornje Verjane v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah osebno vozilo prevrnilo na streho. Ena oseba je zaradi poškodb na kraju umrla, drugega ponesrečenca pa so reševalci NMP prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Maribor, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili motorne tekočine, razlite po vozišču, in nudili pomoč reševalcem NMP Lenart.