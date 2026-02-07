Vozilo trčilo v hišo: umrle tri osebe, ena poškodovana

Na območju Severne Primorske se je nekaj minut po 1. uri ponoči zgodila tragična prometna nesreča na območju naselja Višnje na Ajdovskem. Po prvih podatkih je osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo, je za oddajo 24UR povedal predstavnik PU Nova Gorica.

V vozilu so bili poleg voznika še trije sopotniki. Voznik in eden od sopotnikov sta umrla na kraju nesreče, preostala dva pa sta bila poškodovana in odpeljana v šempetrsko bolnišnico. Eden izmed njiju je kasneje zaradi poškodb podlegel. Stanje četrte osebe je resno.

Vozilo je vozilo iz smeri naselja Col proti Višnjam. Po dosedanjih ugotovitvah policistov je bil vzrok nesreče neprilagojena hitrost. V zvezi z nesrečo je bil odrejen tudi izredni tehnični pregled vozila.

O hudi prometni nesreči so bili obveščeni okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik. Na kraju so posredovali gasilci, policija, mrliški oglednik, reševalci in Civilna zaščita. Policija okoliščine nesreče še preiskuje.