Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Vozilo trčilo v hišo: umrle tri osebe, ena poškodovana

Ljubljana , 07. 02. 2026 10.15 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Razbito steklo na cesti

V naselju Višnje na Ajdovskem se je zgodila huda prometna nesreča. Vozilo je trčilo v stanovanjsko hišo, pri tem so umrle tri osebe, stanje četrte je resno. Policija okoliščine nesreče še preiskuje.

Na območju Severne Primorske se je nekaj minut po 1. uri ponoči zgodila tragična prometna nesreča na območju naselja Višnje na Ajdovskem. Po prvih podatkih je osebno vozilo trčilo v stanovanjsko hišo, je za oddajo 24UR povedal predstavnik PU Nova Gorica. 

V vozilu so bili poleg voznika še trije sopotniki. Voznik in eden od sopotnikov sta umrla na kraju nesreče, preostala dva pa sta bila poškodovana in odpeljana v šempetrsko bolnišnico. Eden izmed njiju je kasneje zaradi poškodb podlegel. Stanje četrte osebe je resno. 

Vozilo je vozilo iz smeri naselja Col proti Višnjam. Po dosedanjih ugotovitvah policistov je bil vzrok nesreče neprilagojena hitrost. V zvezi z nesrečo je bil odrejen tudi izredni tehnični pregled vozila.

O hudi prometni nesreči so bili obveščeni okrožna državna tožilka in preiskovalni sodnik. Na kraju so posredovali gasilci, policija, mrliški oglednik, reševalci in Civilna zaščita. Policija okoliščine nesreče še preiskuje.

nesreča primorska

Lastnik novomeške gradbene družbe osumljen prirejanja računov

bibaleze
Portal
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
vizita
Portal
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Milijon gre na Ptuj
Finančni kviz: koliko dejansko veste o denarju?
Finančni kviz: koliko dejansko veste o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527