Vozilo trčilo v tovornjak, se prevračalo po cesti, obstalo obrnjeno na streho

Ob 1.23 uri ponoči je na avtocesti A2, Obrežje - Ljubljana, natančneje med priključkom Višnja Gora in Grosuplje - vzhod v smeri proti Ljubljani, osebno vozilo trčilo v tovorno, se več deset metrov prevračalo po cesti, nato pa prevrnjeno na streho obstalo na cestišču.

Posredovali so gasilci PGD Stična, Grosuplje, in GB Ljubljana, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče. S tehničnim posegom so iz vozila rešili poškodovano osebo in jo predali reševalcem, nudili so tudi pomoč pri odpravljanju posledic nesreče s cestišča.

Reševalci NMP Ljubljana so poškodovano osebo oskrbeli na kraju dogodka in jo nato prepreljali v UKC Ljubljana. Posredovali so tudi policisti in delavci Darsa.