Vozilo trčilo v zaščitno ograjo na avtocesti, ena oseba umrla

Nesreča na štajerski avtocesti se je zgodila ob 0.48. uri. Gasilci PGE Celje so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, s tehničnem posegom eno osebo rešili iz vozila, ostali dve skrbeli, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem, policiji in cestnemu podjetju. Reševalci NMP Celje so nudili prvo pomoč trem poškodovanim, eno osebo so prepeljali v SB Celje, ena oseba je preminula na kraju nesreče.