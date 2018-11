Vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo

Na cesti Benedikt–Osek se je okoli pol ene ure popoldan zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Pri tem se je ena oseba poškodovala.

Poklicni gasilci Gasilske brigade Maribor in prostovoljni gasilci z Benedikta in Gornje Radgone so zavarovali kraj nesreče ter rešili poškodovano osebo iz vozila ter odklopili akumulator. V nadaljevanju so pomagali reševalcem in policiji ter z absorbentom posuli iztekle tekočine. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči z Lenarta in jo prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.