Vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v drevo, pristalo v potoku in zagorelo: ena oseba umrla

O prometni nesreči in gorečem vozilu v obcestnem jarku zunaj naselja Goričak je bil mariborski operativno-komunikacijski center obveščen v soboto ob 21.22, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor.

"Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da oseba, ki je vozila osebni avtomobil, ni prilagodila hitrosti in načina vožnje v ostrem in nepreglednem ovinku, kar je imelo za posledico, da je vozilo zapeljalo naravnost, izven vozišča ter trčilo v cestni smernik. Nato je vozilo, izven vozišča, pričelo drseti ter trčilo v drevo in pristalo v obcestnem potoku ter pričelo goreti," so zapisali.

Ob prihodu reševalnih ekip je bila v vozilu ena oseba, ki je na kraju – kljub hitremu posredovanju gasilcev, reševalcev in policistov – izgubila življenje.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled. O svojih ugotovitvah so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in dežurno državno tožilko, ki sta prišla na kraj.

Mariborski policisti sicer o vseh okoliščinah prometne nesreče še zbirajo obvestila.