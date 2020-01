Vozilo zapeljalo v odbojni zid, ena oseba umrla

V zgodnjih jutranjih urah, in sicer ob 1.05 je na Celovški cesti v Bresternici v občini Maribor osebno vozilo zapeljalo v odbojni zid in pristalo na strehi, poroča Uprava RS za reševanje in zaščito.

Gasilci Gasilske brigade Maribor so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila, ki je na kraju nesreče umrla. Odklopili so tudi akumulator, posuli iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policiji.