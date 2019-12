Vozilo zapeljalo v potok, 24-letni voznik umrl

PU Ljubljana je bila okoli 4. ure obveščena o prometni nesreči, v kateri je bil samoudeležen 24-letni voznik osebnega vozila znamke Volkswagen. Ta je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Po podatkih policije je 24-letnik vozil iz smeri Izlak proti centru Zagorja. V desnem nepreglednem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. To je nato zdrselo izven vozišča, trčilo v drog javne razsvetljave in železno varovalno ograjo, kasneje pa se po brežini prevrnilo v potok Medija.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.

Reševalcem in policistom so na kraju nesreče na pomoč priskočili gasilci PGD Zagorje in Trbovlje-mesto.