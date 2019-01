Nesreča pri Braslovčah: voznika povozil lastni avto

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je včeraj zvečer v kraju Dobrovlje pri Braslovčah "osebno vozilo zdrsnilo po pobočju in pod sabo ukleščilo občana".Na kraj so prišli gasilci z gasilske enote Celje ter društev Nazarje in Dobrovlje, ki so izpod vozila potegnili preminulo osebo.

Kot nam je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave Celje, se je dogodek zgodil okoli 18.30, ko se je 41-letnemu vozniku med vožnjo po klancu navzgor ugasnil avto. "Ker ga ni uspel spraviti v pogon je z ugasnjenim vozilom, v prostem teku in z odprtimi vrati, vzvratno zapeljal po strmini navzdol. Pri tem je vozilo trčilo v drevo, voznik je padel iz vozila, vozilo pa je zapeljalo čezenj. Zaradi hudih poškodb je 41-letnik na kraju umrl," nam je še povedala Trbulinova.