Voznica brez vozniškega dovoljenja nepripeta ogrožala otroka v avtomobilu

Voznica ni bila pripeta, otrok pa ni zavarovala z otroškim sedežem. (slika je simbolična)

Kranjski policisti so imeli včeraj okoli 12. ure na območju Zgornjega Jezerskega v postopku 42-letno voznico, ki je vozila avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo pa ni bila pripeta z varnostnim pasom. Prav tako voznica ni imela zavarovanih dveh otrok z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi, oziroma z otroškim varnostnim sedežem, so sporočili iz PU Kranj.

Za te prometne prekrške so ji policisti izdali plačilni nalog. Za vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa bodo zoper njo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.