Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Voznica brez vozniškega dovoljenja nepripeta ogrožala otroka v avtomobilu

Kranj, 28. 11. 2025 12.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
18

Voznica brez vozniškega dovoljenja je na območju Zgornjega Jezerskega z otrokoma v vozilu kršila več prometnih predpisov. Policisti so ji izdali plačilni nalog, sledi še obdolžilni predlog.

Voznica ni bila pripeta, otrok pa ni zavarovala z otroškim sedežem. (slika je simbolična)
Voznica ni bila pripeta, otrok pa ni zavarovala z otroškim sedežem. (slika je simbolična) FOTO: Damjan Žibert

Kranjski policisti so imeli včeraj okoli 12. ure na območju Zgornjega Jezerskega v postopku 42-letno voznico, ki je vozila avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med vožnjo pa ni bila pripeta z varnostnim pasom. Prav tako voznica ni imela zavarovanih dveh otrok z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi, oziroma z otroškim varnostnim sedežem, so sporočili iz PU Kranj.

Za te prometne prekrške so ji policisti izdali plačilni nalog. Za vožnjo brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa bodo zoper njo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

policija voznica otroka avtomobil vozniško dovoljenje
Naslednji članek

Kje je Stefanie? Avstrijski in slovenski policisti jo še naprej iščejo

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Špica
28. 11. 2025 14.45
a avta pa niso zaplenili.
ODGOVORI
0 0
Semek
28. 11. 2025 14.43
+1
pa to vsi brajdici pocnejo
ODGOVORI
1 0
krakorosica
28. 11. 2025 13.53
-2
Ne zagovarjam. Toda, poglejte zemljevid Jezerskega, verjetno je peljala otroke par sto metrov, recimo do tašče. Zgodi se vsakemu, da vozniško poteče, pa ne vemo. Torej je to novica, strašna?
ODGOVORI
7 9
Svetec 2021
28. 11. 2025 14.02
+5
Če ti vozniška poteče ti ne zasežejo avta!
ODGOVORI
8 3
dentex
28. 11. 2025 14.06
+4
Seveda ti ga.
ODGOVORI
6 2
marhi
28. 11. 2025 14.11
+6
Piše brez vozniškega dololjenja, ne pa da ji je dovoljenje poteklo.
ODGOVORI
8 2
Ricinus
28. 11. 2025 14.24
+5
Piše brez VELJAVNEGA vozniškega, torej je čisto možno, da ji je poteklo
ODGOVORI
5 0
kr nekdo
28. 11. 2025 14.36
+0
99,99% ji je poteklo, ker ni podaljšala zdravniško. Če imaš očala imaš na vsake 2 leti al pa 5, če imaš srečo
ODGOVORI
1 1
kr nekdo
28. 11. 2025 14.40
+1
če vozniška poteče je enako kot, če jo nimaš. avto lahko zasežejo. Nedolgo nazaj je podjetniku poteklo, ker je pozabil na zdravniški pregled zaradi očal. In so mu zasegli službeni kombi. In pika na i tudi delat ni mogel tri tedne k je bilo vso orodje v njem. Zakon pa ne obravnava razlike med potekom vozniška ali pa če sploh nimaš.
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
28. 11. 2025 14.41
tako je brez veljavnega piše. in to pomeni, da ji je poteklo.
ODGOVORI
0 0
Ricinus
28. 11. 2025 14.43
Res imamo zakone ... vozilo zadržijo, kriminalce pa takoj spustijo na prostost ...
ODGOVORI
0 0
Valtari
28. 11. 2025 13.51
+6
Takšno je življenje ..
ODGOVORI
6 0
JAZsemTI
28. 11. 2025 13.44
+6
Ta je pa šla “na polno”… manjkali so samo promili🤔
ODGOVORI
7 1
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 13.46
+4
Procenti, promili so za mlade voznike 😉
ODGOVORI
4 0
DirtySanchez
28. 11. 2025 13.38
-6
Kje je csd? Odvzeti bi ji morali otroke.
ODGOVORI
4 10
kr nekdo
28. 11. 2025 13.16
-3
a ji je zdravniško poteklo , ker je pozabla, da ima omejitev zaradi očal. Zelo pogost pojav pa nepomemben za policijo.
ODGOVORI
1 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385