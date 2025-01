Voznica hitre pošte alkoholizirana in brez vozniške povzročila prometno nesrečo

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kavboj Mujo na začasnem delu na Divjem zahodu sedi v saloonu in počasi sreba pivo in opazuje dogajanje v lokalu. V lokal vstopi Jack in reče: "Jacka za Jacka!" in natakar mu natoči Jack Daniel's. Nato vstopi John in naroči: "Johna za Johna!" in natakar mu natoči kozarček Johnnyja Walkerja. V lokal vstopi Jim in naroči: "Jima za Jima!" in natakar mu natoči kozarček Jim Beama. Mujo to opazuje z odprtimi usti, nato pa sam stopi do natakarja in reče: "Konjak za konja!"