Voznica mimo Šentruperta brez izpita in s prekratko varnostno razdaljo

Poleg omenjene voznice so celjski policisti včeraj, prav tako v dopoldanskem času, med izvajanjem meritev hitrosti na regionalni cesti v okolici Vranskega, kjer je hitrost vožnje omejena na 90 km/h, ustavili voznika, ki je vozil 155 km/h. Zaradi hujšega prekrška cestnoprometnih predpisov so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Sledi še obdolžilni predlog.

V dopoldanskih urah so celjski policisti med poostrenim nadzorom prometa pri Trnavi opazili, da se nekdo izmed voznikov v avtomobilu ni držal predpisane varnostne razdalje. Ugotovili so, da gre za voznico, ki se je na vozniški sedež osebnega avtomobila usedla brez vozniškega dovoljenja, saj ji je to leta 2020 zaradi sodbe sodišča prenehalo veljati. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so ji vozilo zasegli, sledi obdolžilni predlog.

"Neprilagojena hitrost je še vedno najpogostejši razlog za povzročitev hujših prometnih nesreč, alkohol pa tako ali tako nikakor ne sodi v promet. Za varnost na cestah, sploh avtocestah, kjer so hitrosti visoke, pa je zelo pomembna zadostna varnostna razdalja," so še zapisali na PU Celje.

Pestro tudi na Koroškem: dva opita voznika, eden povzročil prometno nesrečo

Na območju Koroške v okolici Dravograda so imeli policisti v zadnjih dneh prav tako polne roke dela. Včeraj so v popoldanskih urah posredovali pri prometni nesreči, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je izsilil prednost. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da ima v krvi 1,26 miligrama alkohola, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Opitega voznika so v popoldanskih urah ustavili tudi policisti PP Ravne na Koroškem. Omenjenemu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,92 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma približno 1,8 promila alkohola v krvi. Tudi njemu so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Za vse štiri voznike sledijo sankcije v višini najmanj 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.

Ob tem na PU Celje udeležence v prometu še pozivajo, naj upoštevajo cestnoprometne predpise in omejitve hitrosti vožnje, svojo vožnjo pa prilagodijo razmeram na cesti in svojim sposobnostim. "Vozijo naj z ustrezno varnostno razdaljo, preden sedejo za volan, pa naj nikar ne uživajo alkohola."