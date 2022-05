Voznica namesto 50 km/h vozila 103 km/h

Kranjski policisti so v ponedeljek dopoldan med meritvami hitrosti na glavni cesti mimo dveh trgovskih centrov na Planini obravnavali voznico, ki je vozila 103 km/h. Na omenjenem odseku je sicer hitrost s splošnim pravilom za naselje omejena na 50 km/h. Policisti so voznico kaznovali z globo 750 evrov in devetimi kazenskimi točkami. Ker gre za nevaren odsek, saj preko te ceste občani iz smeri Planine prehajajo na drugo stran, kjer so sprehajalne poti, policisti s kranjskim mestnim redarstvom tam pogosto izvajajo nadzor hitrosti in ga bodo tudi v prihodnje.

Sicer pa so gorenjski policisti zaradi hitrosti letos obravnavali 98 prometnih nesreč, od tega 53 v naseljih, preostalih 45 pa izven naselij. Samo zaradi hitrosti so obravnavali še 3.850 prekrškov. "Letošnje skupno število ukrepov v prometu za Gorenjsko sicer že presega 13.000 prekrškov," pojasnjujejo policisti in pozivajo k upoštevanju prometnih pravil, varni vožnji in nasploh varnim dejanjem v prometu.