Voznica odvzela prednost kolesarju. Huje poškodovanega odpeljali v UKC

Malo pred 15. uro se je v Vikrčah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in kolesar. Po do zdaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kolesar se je v nesreči huje telesno poškodoval, njegovo življenje je ogroženo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.