Voznica osebnega vozila izsilila motorista, oba na motorju poškodovana

Motorista je na zdravljenje v bolnišnico prepeljal helikopter Slovenske vojske, potnico na motorju pa reševalno vozilo, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Oba naj bi bila huje poškodovana.

Kot opozarjajo gorenjski policisti, vozniki osebnih in drugih vozil pri povzročitvi nesreče motoriste največkrat spregledajo in jim izsilijo prednost. Ko pa je krivda na strani motoristov, pa je razlog največkrat v neprilagojeni hitrosti in nepravilni strani vožnje. Ob tem dodajajo, da bo motoristov in tudi kolesarjev v prometu vedno več in prihaja obdobje, ko se močno poveča tudi tveganje za nesreče z njihovo udeležbo.