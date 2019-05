Po avtocesti peljala 10 km/h, ignorirala policiste, nato pa prevozila stinger

Policisti so hoteli ustaviti voznico, ki je na gorenjski avtocesti vozila le 10km/h, a jih ni upoštevala. S kombinacijo pospeševanja in zaviranja je vozila med 40 in 120 km/h, med vijuganjem pa zavila tudi na odstavni pas. Ustavil jo je šele stinger. Ženska je odklonila preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.

Gorenjski policisti so v četrtek popoldan na podlagi prijave, da se po avtocesti v smeri Gorenjske vozi avtomobil s komaj 10 km/h, na daljši razdalji ustavljali voznico osebnega avtomobila, ki ni upoštevala njihovih znakov za ustavitev. Med priključkom Kranj – zahod (Naklo) in Tržičem je s kombinacijo pospeševanja in zaviranja vozila s hitrostjo med 40 in 120 km/h, med vijuganjem pa je za vožnjo uporabljala tudi odstavni pas avtoceste. Iz avtoceste se je izključila v Podtaboru, v Tržiču pa so policisti zaradi neustavitve uporabili še sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev – stinger, ki ga je voznica prevozila. S praznimi pnevmatikami se je ustavila nekaj sto metrov kasneje, so sporočili s PU Kranj. V dogodku ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa je nastala samo na avtomobilu voznice, ki je odklonila preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. Po postopku policistov jo je prevzela zdravniška služba. S prekrški bodo policisti seznanili pristojno okrajno sodišče.