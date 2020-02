Voznica pod vplivom alkohola pobegnila čez mejo

Voznica se je neprimerno obnašala, se vmešala v postopek, ob tem pa je bila do nadzornikov tudi žaljiva in agresivna. Nadzorniki so posumili, da je pijana, zato so poklicali policiste.

Voznica je preizkus alkoholiziranosti odklonila in se odpeljala proti Italiji. Policisti so se zapeljali za njo in obvestili tudi svoje italijanske kolege, ki so je pri naselju Sabliči tudi ustavili, še poročajo Primorske novice.

Preizkus je pokazal, da je bila voznica močno pijana, saj je imela kar 1,74 grama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi množice prekrškov bo kršiteljica prejela glovo tako v Sloveniji kot Italiji.