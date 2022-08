Voznica pod vplivom alkohola trčila v osebo na invalidskem vozičku

Murskosoboški policisti so bili v torek, malo po 19. uri, obveščeni o prometni nesreči v naselju Tešanovci. Voznica osebnega avtomobila je zaradi nepravilnega prehitevanja in vožnje pod vplivom alkohola trčila v voznika lahkega motornega vozila – invalidski voziček na motorni pogon.

Voziček se je pri tem prevrnil, oseba pa se je huje poškodovala in so jo morali odpeljati na zdravljenje v bolnišnico, so sporočili s PU Murska Sobota.