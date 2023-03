Voznica pri prehitevanju trčila v nasproti vozeče tovorno vozilo in umrla

S Policijske uprave Ljubljana so nas obvestili, da so bili nekaj po 9.30 obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je zgodila na glavni cesti od Kočevja proti Ljubljani v naselju Gornje Ložine. V nesreči sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo.

Po prvih znanih podatkih je voznica osebnega vozila pri prehitevanju trčila v nasproti vozeče tovorno vozilo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrla.

Policisti so kraj zavarovali, zdaj opravljajo ogled nesreče. Cesta je zato zaprta za ves promet, obvoz za osebna vozila pa je urejen čez Gotenico.