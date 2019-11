Voznica trčila v kravo ob vozišču, nato pa še v vozilo na nasprotnem pasu

Metliški policisti so obravnavali nenavadno prometno nesrečo, v kateri so bili udeleženi dve vozili in krava. Voznica, ki je peljala iz Novega mesta proti Metliki, je spregledala kravo, ki je hodila ob vozišču in vanjo trčila, nato pa jo je odbilo na drugo stran ceste, kjer je trčila v nasproti vozeče vozilo. Tako voznica kot krava sta bili lažje poškodovani.

V soboto zvečer so metliški policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri so bili udeleženi dve vozili in krava. Voznica, ki je peljala iz smeri Novega mesta proti Metliki, je spregledala kravo, ki je hodila ob desni strani vozišča, vanjo trčila, nato pa jo je odbilo na drugo stran ceste, kjer je trčila tudi v nasproti vozeče vozilo. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala, z reševalnim vozilom so jo odpeljali v novomeško bolnišnico. Krava, ki je na cesto zašla skozi poškodovano ograjo, je bila prav tako lažje ranjena, zanjo pa bodo poskrbeli lastniki.