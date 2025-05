Voznica trčila v nasproti vozeč avto, njen sopotnik umrl

Nesreča se je zgodila malo pred 13. uro na cesti iz smeri naselja Borovci, proti Spuhlji, ko je po prvih ugotovitvah Policijske uprave (PU) Maribor 42-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom ter v ovinku zapeljala na bankino. Nato je vozilo zaneslo po vozišču in je trčilo v nasproti vozeče vozilo, ki ga je vozil 58-letni voznik.

V prometni nesreči sta bila 42-letna voznica in 53-letni potnik v njenem vozilu poškodovana in so jima na kraju nudili prvo pomoč, nato so ju odpeljali v mariborski klinični center.

Poškodbe 53-letnika so bile tako hude, da je v bolnišnici umrl. Voznica pa je hudo poškodovana in je v smrtni nevarnosti. Voznik drugega vozila je po do zdaj zbranih podatkih lažje poškodovan.

O nesreči sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Preiskava nesreče še poteka.