Voznica trčila v otroka na električnem skiroju, ta huje poškodovan

Pri tem je voznica s prednjim delom vozila trčila v otroka, ta pa je padel na vozišče. Med vožnjo sicer ni uporabljal zaščitne čelade. Otroku so na pomoč priskočili mimoidoči in voznica. Reševalci so ga nato z reševalnim vozilom prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Po podatkih Policije je utrpel hujšo poškodbo noge.

Policisti bodo 77-letno voznico kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.