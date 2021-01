Voznica trčila v peško, ki je tekla po napačni strani ceste

Sinoči se je na cesti v naselju Zagorica nad Kamnikom zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi voznica osebnega vozila in peška. Kot so sporočili ljubljanski policisti, se je nesreča zgodila, ker je voznica zaradi vožnje preblizu roba trčila v peško, ki je nepravilno tekla ob desnem robu.

Po prvih podatkih se je peška v nesreči lažje poškodovala, prepeljali pa so jo v ljubljanski UKC. Policisti so ugotovili, da je imela voznica 0,86 mg/l alkohola v izdihanem zraku, odredili pa so ji tudi strokovni pregled. "Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje," so še sporočili s PU Ljubljana.