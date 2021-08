Voznica trčila v skladovnico drv, umrla na kraju nesreče

Voznica je okoli 18.25 vozila osebni avtomobil po lokalni cesti v naselju Klanec, iz smeri Lahovč proti Komendi. Na začetku naselja je z vozilom zapeljala izven vozišča na travnik in s sprednjo stranjo vozila trčila v skladovnico drv. Voznica je umrla na kraju nesreče.

V zadnjih 24 urah policisti obravnavali 123 prometnih nesreč

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 123 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 17 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 58 kršitev javnega reda in miru ter 67 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 44-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli sedem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, 11 vlomov, sedem poškodovanj tuje stvari, po štiri kazniva dejanja nasilja v družini in grožnje, po tri kazniva dejanja povzročitve telesnih poškodb in ponarejanje denarja ter po eno kaznivo dejanje drzne tatvina in rop.