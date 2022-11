Voznica vozila preblizu roba, 53-letni kolesar umrl

Kolesar je pravilno peljal iz smeri Srebrnič proti Potoku ob desnem robu vozišča, ko je vanj zaradi vožnje preblizu robu trčila 71-letna voznica. Kraj prometne nesreče sta si ogledali preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti okoliščine še preiskujejo, zoper povzročiteljico nesreče pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto je letos v prometnih nesrečah umrlo devet ljudi, lani v enakem obdobju pa osem. Med žrtvami prometnih nesreč letos izstopajo tisti, ki so v prometu bolj ranljivi. Življenje so tako izgubili trije pešci, kolesar, motorist in potnica na motorju, poleg njih pa tudi vozniki traktorja, kombija in osebnega avtomobila.