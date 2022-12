Voznica z avtomobilom zapeljala na tirnice, vanjo trčil potniški vlak

Voznica osebnega vozila je po prvih podatkih nekaj pred 20. uro pri zavijanju z Grablovičeve ulice levo na Zaloško cesto med spuščenima zapornicama zapeljala na tire, ko je po progi v smeri centra Ljubljane pripeljal potniški vlak in trčil vanjo.

Na kraju nesreče so posredovali reševalci in ljubljanski gasilci, ki so iz vlaka evakuirali potnike, voznico pa so iz pločevine rešili s tehničnim posegom. Po prvih podatkih je bila v nesreči poškodovana le voznica, ki so jo že prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Kako resne so njene poškodbe, za zdaj še ni znano.

Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče sta na tem delu še vedno ovirana tako cestni kot železniški promet, so nam še sporočili s PU Ljubljana. Voznike prosijo, da upoštevajo navodila upravljavcev ceste in policistov ter uporabijo druge cestne povezave.