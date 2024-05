Voznica začetnica dvakrat prekoračila hitrost za več kot 70 km/h

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so v nedeljo zjutraj obravnavali dvakratno prekoračitev hitrosti vožnje. Voznica začetnica je namreč na odseku avtoceste na območju PU Celje peljala s hitrostjo 204 km/h. Kasneje pa jo je stacionarni radar ujel še enkrat, tokrat je na območju Slovenske Bistrice vozila s hitrostjo 203 km/h.

Po dvakratni prekoračitvi hitrosti so jo ustavili policisti Postaje prometne policije Maribor, ki so ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.