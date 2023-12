Voznica začetnica skozi naselje 105 km/h, pijan voznik ni ustavil policistom

Začasno so ji odvzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper njo bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Za prekršek je predpisana sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih ima, pa tudi globa v višini 750 evrov.

Policisti Postaje prometne policije Celje so v nedeljo izvajali meritve hitrosti v Trnovcu, na območju Policijske postaje Šentjur. Tam je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, okoli 13. ure pa so ustavili voznico osebnega vozila – voznico začetnico, ki je skozi naselje drvela s hitrostjo kar 105 km/h.

Okoli 14. ure pa so v Celju, kjer je hitrost vožnje v naselju prav tako omejena na 50 km/h, izmerili hitrost osebnega avtomobila, ki je vozil 72 km/h. Voznika so ustavljali, vendar znakov policista ni upošteval in ni ustavil. Policista sta zapeljala za njim in ga nato ustavila s službenim vozilom z modrimi lučmi ter zvočnim signalom. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel voznik 0,61 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi prekoračene hitrosti, neupoštevanja znakov policista ter vožnje pod vplivom alkohola bo tudi on moral pred sodnika, udarilo pa ga bo še po denarnici. Za omenjene kršitve je predpisana globa v višini 1200 evrov.

Policisti svetujejo, naj vozniki, prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, ob tem pa znova opozarjajo, da alkohol in volan ne sodita skupaj.