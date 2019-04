Voznici na počivališču izpraznili pnevmatiko, ko se je ustavila na zasilnem pasu, pa okradli

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v nedeljo ob 2.10 prejeli obvestilo o drzni tatvini na hitri cesti H4 na območju Šempasa. 31-letna državljanka Romunije se je prek nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi pripeljala v Slovenijo in na bencinskem servisu kupila vinjeto. Nato se je odpeljala naprej in med vožnjo opazila, da je z vozilom nekaj narobe oziroma da ima prazno pnevmatiko. Ustavila se je na SOS izogibališču na hitri cesti med počivališčem v Šempasu in naseljem Selo, kjer se je lotila menjave pnevmatike.

To je izkoristil neznani storilec, ki je v času, ko je oškodovanka menjala pnevmatiko na vozilu, s sopotnikovega sedeža vzel žensko torbico, v kateri je imela med drugim osebne dokumente in nekaj sto evrov gotovine. Oškodovanka med menjavo pnevmatike ni opazila storilca oziroma kakšnega vozila, ki bi se ustavil v bližini. Ukradeno torbico so pozneje našli v bližini, vendar v njej ni bilo več gotovine.

Novogoriški policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.