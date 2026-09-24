Voznici postalo slabo, trčila je v tovornjak s 16 tonami kamenja

S PU Koper so sporočili, da so ob 8.13 prejeli obvestilo o prometni nesreči v Matenji vasi.

48-letna voznica je peljala osebni avtomobil proti Prestranku, ko naj bi ji v Matenji vasi postalo slabo in je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčila v tovorno vozilo. Tovorno vozilo, ki ga je peljal 53-letni voznik, je zapeljalo zunaj vozišča in obstalo na nabrežini v Matenji vasi, so še sporočili s Policije.