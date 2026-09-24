Voznici postalo slabo, trčila je v tovornjak s 16 tonami kamenja

S PU Koper so sporočili, da so ob 8.13 prejeli obvestilo o prometni nesreči v Matenji vasi.
48-letna voznica je peljala osebni avtomobil proti Prestranku, ko naj bi ji v Matenji vasi postalo slabo in je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčila v tovorno vozilo. Tovorno vozilo, ki ga je peljal 53-letni voznik, je zapeljalo zunaj vozišča in obstalo na nabrežini v Matenji vasi, so še sporočili s Policije.
Ker je bilo vozilo naloženo s 16 tonami kamenja, ki ga je bilo treba preložiti, je bila cesta popoldne nekaj časa zaprta, obvoz pa urejen prek Štivana.
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