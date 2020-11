Voznico mopeda prevozil traktorski priključek, umrla na kraju nesreče

V ponedeljek okoli 15.45 se je 23-letni voznik kmetijskega traktorja vozil po lokalni cesti iz smeri naselja Stanovsko v smeri Spodnje Brežnice. Med zavojem po dolgnem, nepreglednem ovinku na svoji levi strani ni pustil zadostne bočne razdalje.

Takrat mu je nasproti pripeljala 69-letna voznica neregistriranega mopeda. Ob srečevanju traktorist ni zmanjšal hitrosti ali se ustavil, temveč je zapeljal z desnimi kolesi v desno, čez desni rob vozišča na travnato brežino, nato pa v levo, nazaj na vozišče.

Voznica mopeda je medtem izgubila kontrolo nad vozilom in padla na vozišče, na levi bok. Tam jo je traktorist z zadnjima kolesoma traktorskega priključka prevozil. V nesreči se je mopedistka tako hudo poškodovala, da j na kraju nesreče umrla.

Mopedistka ni imela vozniškega dovoljenja in ni uporabljala predpisane zaščitne čelade, so še sporočili iz PU Maribor. Mariborski prometni policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, drejenih je bilo nekaj nujnih preiskovalnih dejanj.

V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor v 14 prometnih nesrečah IV. kategorije umrlo 15 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je bilo takih nesreč 9, v njih pa je umrlo 9 ljudi.