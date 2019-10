Voznico ustavil, vanjo uperil pištolo in njeno prazno denarnico odvrgel v kanal

Neznani voznik je prehitel žensko in ji preprečil nadaljevanje vožnje. Odprl je vrata njenega vozila, vanjo uperil pištolo in zahteval denar. Denarnico je sicer, ko je videl, da je ta prazna, odvrgel v kanal.

Voznik je stopil iz vozila, pritekel do oškodovanke, odprl vrata in proti njej nameril pištolo ter zahteval, naj mu izroči denar. Ko mu je izročila denarnico, se je obrnil, jo med potjo do svojega vozila pregledal in ko je videl, da je prazna, jo je odvrgel v kanal. Zatem je obrnil svoje vozilo in odpeljal nazaj proti Dupleški cesti v Mariboru, so sporočili s PU Maribor.