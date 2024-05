Voznik audija namesto 130 vozil 237 kilometrov na uro

Celjski policisti so ujeli voznika audija s pretežko nogo. Na odseku, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, je vozil s hitrostjo 237 kilometrov na uro. Kršitelju so izdali plačilni nalog, poleg globe v višini 1.200 evrov pa so mu izrekli tudi devet kazenskih točk.