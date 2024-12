Voznik avtobusa pod vplivom kokaina prevažal primorske dijake

Policija je vozniku zaradi zaznanih motenj v vedenju odredila hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih substanc, ki je pokazal prisotnost kokaina. Ugotovili so tudi, da je med nadzorom prikril podatke o svojem delovnem času in času vožnje, vozil je namreč več, kot bi smel. Prav tako je odklonil odrejeni strokovni pregled, ki obsega odvzem telesnih tekočin in pregled pri zdravniku.

Vozniku so izdali plačilni nalog in odvzeli vozniško dovoljenje. Za odklon strokovnega pregleda je predpisana globa najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Prav tako bo o odgovornosti pravne osebe – delodajalca – v hitrem postopku odločal prekrškovni organ, so še zapisali na GPU.

Med sobotnim poostrenim nadzorom so policisti preverili skupno 24 avtobusov in pri 13 ugotovili številne hude prekrške, ki neposredno vplivajo na varnost potnikov in varno udeležbo avtobusa v cestnem prometu. Med drugimi so ugotovili, da zaradi dolgih potovalnih razdalj vozniki manipulirajo s tahografom, ki beleži čas trajanja vožnje, odmore, počitke in delovni čas. Goljufajo tudi med izvajanjem vožnje z več vozniki v t. i. dvojni posadki in se nedovoljeno izpostavljajo utrujenosti in preobremenitvam.

V enem od primerov je voznik sredi noči priznal, da je po navodilu delodajalca manipuliral s tahografom in svojo vozniško kartico, da bi lahko zgodaj zjutraj z drugim avtobusom pobral nove potnike in jih odpeljal na izlet. Ugotovljeno je bilo, da bi voznik med eno in drugo vožnjo avtobusa po celodnevnem delovniku počival le tri do štiri ure.

Številni vozniki med postopki opozarjajo na nosilce dejavnosti, delodajalce, ki jim nalagajo nepremostljiva bremena in zavestno zahtevajo kršenje predpisov. S svojim ravnanjem tvegajo nastanek hudih prometnih nesreč, še opozarjajo na GPU.