Voznik avtobusa povzročil nesrečo

Včeraj okoli 16.30 so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 41-letni voznik avtobusa, ki je prehiteval kolono stoječih vozil, izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 51-letnega voznika. 24 potnikov na avtobusu in še dva udeleženca se v nesreči niso poškodovali. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa.