Črna kronika

Voznik avtobusa zavrl, potnik padel in z glavo udaril ob gasilni aparat

Koper, 03. 05. 2026 13.27 pred 20 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.P.
Gasilni aparat na avtobusu

Koprski policisti so posredovali pri koprski tržnici, kjer se je zgodila prometna nesreča. Voznik avtobusa je namreč, da bi preprečil trk z vozilom, ki mu je v krožišču nenadoma prečkalo pot, sunkovito zaviral, zaradi česar je 26-letni potnik padel s sedeža in z glavo udaril ob gasilni aparat v bližini voznikovega prostora. Pri tem je potnik utrpel hude poškodbe, zaradi česar so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

V soboto popoldan so bili policisti napoteni v krožišče pri koprski tržnici, kjer se je zgodila prometna nesreča, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je 49-letni voznik avtobusa vozil po Piranski cesti v Kopru v smeri Žusterne. Pred krožiščem se je razvrstil na desni prometni pas, ki vodi na zunanji pas krožišča. Ob vključevanju v krožišče je nato z leve strani po notranjem pasu pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila.

Voznik avtobusa je glede na prometno situacijo pričakoval, da bo avtomobil nadaljeval vožnjo po notranjem pasu, zato je zapeljal na zunanji pas, a je nato voznik avtomobila nenadoma, prek ločilne neprekinjene črte, zamenjal vozni pas iz notranjega na zunanjega in s tem prekrižal pot avtobusu.

Da bi preprečil trčenje, je voznik avtobusa sunkovito zaviral, zaradi česar pa je 26-letni potnik padel s sedeža in z glavo udaril ob gasilni aparat v bližini voznikovega prostora. Poškodovani potnik je bil z reševalnim vozilom odpeljan v Splošno bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da je utrpel hud pretres možganov.

"Na podlagi ugotovljenih okoliščin obstaja sum, da je voznik avtobusa storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, saj je zaradi kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba hudo telesno poškodovana," so sporočili s PU Koper.

avtobus prometna nesreča koper policija pretres možganov

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

sinus90
03. 05. 2026 14.03
Mah ta (stara) krozisca pri katerih se ne razvrstiš predn ustopš v njih so res za …..
Jež_JFP
03. 05. 2026 14.03
Očitno policija ne razume razvrščanja v krožišču. Osebni prevozil polno črto namesto, da bi naredil še en krog. Krivdo pa pripisali vozniku avtobusa. Policaje poslati na izobraževanj CPP!
Hugh_Mungus
03. 05. 2026 14.00
No, realno je trenutek nepazljivosti voznika botroval temu. Promet ni hec
Kardinal v Kristusu
03. 05. 2026 13.57
1. ukrep: Zmanjšati najvišjo dovoljeno hitrost avtobusov na 30kmh. 2. ukrep: Odstraniti vse gasilne aparate iz javnih površin, transporta itd. Za varnost se gre!
mojcd
03. 05. 2026 13.55
ker smo v sloveniji bodo busi kmalu omejeni samo na sedeze z varnostnim
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Naključni morilec
Kmetija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
