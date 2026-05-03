Voznik avtobusa zavrl, potnik padel in z glavo udaril ob gasilni aparat

V soboto popoldan so bili policisti napoteni v krožišče pri koprski tržnici, kjer se je zgodila prometna nesreča, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je 49-letni voznik avtobusa vozil po Piranski cesti v Kopru v smeri Žusterne. Pred krožiščem se je razvrstil na desni prometni pas, ki vodi na zunanji pas krožišča. Ob vključevanju v krožišče je nato z leve strani po notranjem pasu pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila.

Voznik avtobusa je glede na prometno situacijo pričakoval, da bo avtomobil nadaljeval vožnjo po notranjem pasu, zato je zapeljal na zunanji pas, a je nato voznik avtomobila nenadoma, prek ločilne neprekinjene črte, zamenjal vozni pas iz notranjega na zunanjega in s tem prekrižal pot avtobusu.

Da bi preprečil trčenje, je voznik avtobusa sunkovito zaviral, zaradi česar pa je 26-letni potnik padel s sedeža in z glavo udaril ob gasilni aparat v bližini voznikovega prostora. Poškodovani potnik je bil z reševalnim vozilom odpeljan v Splošno bolnišnico Izola, kjer so ugotovili, da je utrpel hud pretres možganov.

"Na podlagi ugotovljenih okoliščin obstaja sum, da je voznik avtobusa storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, saj je zaradi kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, v kateri je bila ena oseba hudo telesno poškodovana," so sporočili s PU Koper.