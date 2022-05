Voznik avtomobila trčil v prikolico traktorja

Na cesti Špitalič-Dramlje se je zgodila prometna nesreča, v kateri so posredovali gasilci, ki so iz vozila rešili ukleščeno osebo, ter reševalci NMP, ki so poškodovano osebo nato prepeljali v celjsko bolnišnico.

Danes okrog 5.30 se je na cesti Špitalič-Dramlje zgodila prometna nesreča, ko je osebno vozilo trčilo v prikolico traktorja, oseba v vozilu pa je ostala ukleščena. Gasilci in reševalci NMP Slovenske Konjice so s tehničnim posegom ukleščeno osebo rešili iz vozila in jo prepeljali v celjsko bolnišnico.