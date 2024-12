Voznik avtovleke na poti, da bi odstranil pogoreli tovornjak, povzročil nesrečo

Kot smo že poročali, so bili policisti v četrtek okoli pol 12. ure obveščeni o požaru tujega tovornega vozila s priklopnikom (tovor kovinskih in plastičnih predmetov) na hitri cesti med Razdrtim in Vipavo. Policisti so ugotovili, da je v predelu motorja nenadoma počilo in prišlo do vžiga. 42-letni poljski voznik je sicer požar z gasilnikom skušal pogasiti sam, a mu ni uspelo, na kraj pa so prišli tudi gasilci.