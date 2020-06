Voznik bežal pred policisti, enega od njih napadel

Policisti so na dolenjski avtocesti ustavljali voznika, ki se na njihove znake ni odzival in s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Policisti so ga dohiteli v Dobruški vasi, kjer je ustavil in skušal pobegniti, pri čemer je odrinil policista. Šele z uporabo prisilnih sredstev so ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Policisti so v noči na 31. maja med opravljanjem nalog na avtocesti pri Dobruški vasi ustavljali voznika osebnega avtomobila. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, zapeljal z avtoceste in nadaljeval z vožnjo proti Dobruški vasi, kjer je avtomobil ustavil. 37-letni kršitelj med postopkom ni upošteval ukazov policistov, skušal je pobegniti, pri čemer je odrinil policista. Ti so ga z uporabo prisilnih sredstev obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o voznikih in zakona o motornih vozilih bodo policisti na sodišče naslovili obdolžilni

predlog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.