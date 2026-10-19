Voznik črnega lamborghinija trčil v rolkarja in pobegnil

V nedeljo ob 15.34 so bili koprski policisti obveščeni, da je 21-letnik iz okolice Kopra poiskal zdravniško pomoč zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči dan prej v Kopru. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 17. oktobra okoli 17. ure z rolko peljal čez prehod za pešce na območju Kolodvorske ceste v Kopru, ko je vanj trčilo osebno vozilo znamke Lamborghini črne barve.

Po trčenju je voznik oziroma voznica s kraja odpeljal, ne da bi poškodovancu nudil pomoč ali o dogodku obvestil policijo. Rolkar je pri padcu utrpel poškodbe, zaradi katerih je poiskal zdravniško pomoč. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem identitete voznika oziroma voznice. Dogodek obravnavajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija poziva vse morebitne očividce prometne nesreče oziroma osebe, ki bi imele kakršnekoli informacije o črnem vozilu znamke Lamborghini ali njegovem vozniku, da pokličejo Policijsko postajo Koper na telefonsko številko (05) 610 38 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.