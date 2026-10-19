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Črna kronika

Voznik črnega lamborghinija trčil v rolkarja in pobegnil

Koper , 19. 10. 2026 09.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Policija

Koprski policisti intenzivno iščejo voznika črnega lamborghinija, ki je v središču Kopra trčil v rolkarja in s kraja nesreče odpeljal. Oškodovanec je poškodbe prijavil dan kasneje, policija pa primer obravnava kot kaznivo dejanje.

V nedeljo ob 15.34 so bili koprski policisti obveščeni, da je 21-letnik iz okolice Kopra poiskal zdravniško pomoč zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči dan prej v Kopru. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je 17. oktobra okoli 17. ure z rolko peljal čez prehod za pešce na območju Kolodvorske ceste v Kopru, ko je vanj trčilo osebno vozilo znamke Lamborghini črne barve. 

Po trčenju je voznik oziroma voznica s kraja odpeljal, ne da bi poškodovancu nudil pomoč ali o dogodku obvestil policijo. Rolkar je pri padcu utrpel poškodbe, zaradi katerih je poiskal zdravniško pomoč. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter ugotavljanjem identitete voznika oziroma voznice. Dogodek obravnavajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija poziva vse morebitne očividce prometne nesreče oziroma osebe, ki bi imele kakršnekoli informacije o črnem vozilu znamke Lamborghini ali njegovem vozniku, da pokličejo Policijsko postajo Koper na telefonsko številko (05) 610 38 00, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

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Koper prometna nesreča lamborghini pobeg policija

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