Voznik divjal z 202 km/h

Celjski policisti so na avtocesti iz smeri Šentruperta proti Celju, kjer je hitrost vožnje s prometnim znakom omejena na 130 km/h, zaznali romunskega voznika, ki je vozil kar 202 km/h, je sporočila predstavnica tamkajšnje policijske uprave Milena Trbulin. Prekršek se kaznuje z globo 1200 evrov in devetimi kazenskimi točkami.

Prav tako so ustavili in kontrolirali voznika vlečnega vozila, državljana Madžarske. Ker je imelo vozilo na 4. in 5. osi popolnoma uničeni desni pnevmatiki, so ga izločili iz prometa. Poleg tega voznik ni imel pravilno zavarovanega tovora v priklopnem vozilu. Izdali so mu plačilni nalog v znesku 520 evrov, polovičko je poravnal na kraju. Prav tako so mu izdali plačilni nalog za pravno osebo iz Madžarske v višini 3.000 evrov, polovični znesek pa je prav tako poravnal na kraju, je sporočila Trbulinova.