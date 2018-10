Voznik do smrti zbil kolesarja in odpeljal s kraja nesreče

Nekaj po polnoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči s poškodbami na Opekarski cesti v Ljubljani.

Ugotovili so, da je 59-letnik vozil od Kopačeve ceste proti Poti na Rakovo jelšo. Na Opekarski cesti je dohitel 50-letnega kolesarja, ki je vozil ob desnem robu vozišča v isti smeri. Ker pa 59-letnik takrat hitrosti in načina vožnje ni prilagodil vidljivosti in vremenskim razmeram ter svojim vozniškim sposobnostim tako, da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo oz., da bi ga lahko ustavil pred oviro, ki bi jo glede na okoliščine lahko pričakoval, je s sprednjim desnim vogalom trčil v kolesarja.

Kolesar je po nesreči obležal na vozišču. 59-letnik je po nesreči ustavil v križišču Opekarske ceste in Ceste na Loko, izstopil in pogledal, kaj se je zgodilo, nato pa se je usedel nazaj v vozilo ter se odpeljal s kraja nesreče v smeri proti Poti na Rakovo jelšo.

50-letni kolesar je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče.

Policisti so voznika kmalu po nesreči izsledili doma. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal prisotnost alkohola nad dovoljeno mejo, pa tudi strokovni pregled z odvzemom krvi in urina.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilec.

Policisti glede okoliščin nesreče nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri podanih sumov kaznivega dejanja Nevarne vožnje v cestnem prometu in zaradi zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,so sporočili s PU Ljubljana.