Voznik doživel zastoj srca in se zaletel v drevo

Ob 6.45 se je na Drenikovi ulici v Ljubljani zgodila prometna nesreča. Voznik je med vožnjo doživel zastoj srca in se z osebnim vozilom nekontrolirano zaletel v drevo, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Ljubljana so do prihoda RP LJ začeli z oživljanjem voznika ter odklopili akumulator na vozilu. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: iStock