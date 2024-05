Voznik električnega skiroja padel in se poškodoval, hitri test na droge odklonil

Med Ajdovščino in Lokavcem se je pripetila nesreča, v kateri je voznik električnega skiroja padel in se poškodoval. Vozil je z neprilagojeno hitrostjo, nato padel na levi bok in si poškodoval glavo. Odklonil je hitri test na droge, prav tako pa tudi strokovni pregled v zdravstveni ustanovi.