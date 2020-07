Voznik gasil svoj tovornjak in se hudo poškodoval

Policisti Policijske postaje prometne policije Novo mesto so bili včeraj zvečer obveščeni o požaru tovornega vozila na avtocestnem postajališču Zaloke. Ugotovili so, da je 70-letni voznik spal v vozilu, ko je v kabini zagorelo. Ogenj se je nato hitro razširil. Voznik je z gasilnim aparatom poskušal ogenj pogasiti in se pri tem hudo poškodoval. Močno se je opekel po vsem telesu. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa s helikopterjem v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.