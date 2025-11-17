Voznik izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovornjak, na kraju umrl

Prometna nesreča se je zgodila malo pred 8. uro na cesti Novo mesto – Metlika, na Jugorju pri Metliki. Kot so ugotovili policisti po doslej zbranih obvestilih, je 39-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Novega mesta proti Metliki. Zunaj naselja Jugorje pri Metliki je na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 55-letni voznik.

"Voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policisti vse okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo," so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Na območju PU Novo mesto je sicer letos v prometnih nesrečah umrlo že 14 ljudi, od tega osem voznikov osebnih avtomobilov, trije motoristi, dva kolesarja in potnik v tovornem vozilu.