Voznik izsilil prednost in trčil v kolesarko. Njeno življenje je ogroženo

V soboto dopoldne se je v Hrastniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesarka. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, se je nesreča zgodila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču.

Po doslej zbranih podatkih je voznik med zavijanjem v levo izsilil prednost in trčil v kolesarko, ki se je pri tem huje poškodovala. Njeno življenje je ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.